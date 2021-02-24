黃子哲還說，諷刺的是，陳嘉行還曾轉PO一張梗圖，新創英文「covidiot」指的是「防疫的豬隊友」之意，如今剛好自己與陳菊一起適用。（摘自黃子哲）

藝人焦糖哥哥陳嘉行昨在臉書開心貼文，自己巧遇監察院長陳菊並合影留念。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書說，照片兩人所在位置應該是在高雄的左營高鐵站內，依規定是必須戴上口罩。兩人脫下口罩拍照，恐已違反「傳染病防治法」，也做了最壞的示範。

國民黨發言人洪于茜也在臉書嘲諷，「咦？看到一張合照，會不會成為防疫破口？」，陳菊現在貴為監察院長，堂堂一個衛福部長陳時中應該不敢罰吧？

黃子哲說，事實上，原先進閘門後準備搭車時才需要全程配戴口罩，但自去年12月1日起，連進入車站大廳、售票處等非付費區時，也都需配戴口罩。看照片上花媽手上還拿著口罩，推測應該是為了拍照才臨時脫下。

黃子哲表示，陳菊是地位崇榮的監察院長，還握有彈劾違失官員的生殺大權，本應以身作則更加守法。而陳嘉行能錄取中山大學社會學碩士班，正是因為該所量身「特創」的「熱心公共事務，臉書追蹤人數達10萬以上，深具社會影響力者」入學資格。而今陳在高鐵站內違法不戴口罩，不僅枉費了中山大學的栽培，反而深具社會破壞力。

黃子哲指出，諷刺的是，陳嘉行還曾轉PO一張梗圖，新創英文「covidiot」指的是「防疫的豬隊友」之意，如今剛好自己與陳菊一起適用，不過複數要加s倒是；能在近一年前就精準預測，也算是先知。

黃子哲說，看看台南市長黃偉哲2月16日在高鐵台南站也巧遇AIT處長酈英傑，照片上兩人都戴緊口罩，還以手臂互碰取代握手，便是正確示範。

黃子哲推測，陳嘉行不當藝人後，屢屢在網路上為綠營喉舌與發聲，儼然成為大砲型的側翼，遇到花媽自己人，難免一時情緒激動，興奮難耐，甚至脫下口罩拍照，這或許也是一時不察的無心之過；不過，防疫當前，作為公眾人物不得不慎呀！

洪于茜認為，拍追星照、跟粉絲合影不知道是不是歸在阿中部長之前逗趣示範的「人性防疫」；可是，不管是陳菊還是焦糖哥哥，都是一個頗有影響力的意見領袖（KOL），至少應該要注意一下為防疫以身作則，口罩戴好，社交距離站好好，才不會不小心變成covidiot（防疫豬隊友），畢竟配合政府的防疫政策，也是每個人可以為防疫人員減輕壓力盡的微薄之力。

(中時 )