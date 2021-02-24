幸福國中是桃園少數沒有操場的學校。（牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真）

幸福國中是桃園少數沒有操場的學校。（牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真）

龜山區幸褔國中、自強國小是桃園市「唯二」沒有操場的學校，經民代積極奔走，去年順利將都計變更案送進市都委會，豈料變更地目要再擴大，牽涉一旁福安宮，讓擴校建操場添變數，議員牛煦庭斥市府捨近求遠，「想太多」下恐要等下一個10年，也認為市府只想用容積移轉不想花錢買土地，根本是「打假球」，要求拿出魄力照顧學生。

「會是最後一年！」都發局長盧維屏表示，副市長李憲明表示，考量未來校地完整性和北側幸福路現況，都市計畫委員才建議將福安宮周邊空地納入，用地面積從0.9公頃擴大到1.2公頃，強調擴校是百年大計，要通盤考量，但絕不會拖好幾年。

牛煦庭說，幸福國中校地擴大都市計畫變更案在大家積極奔走下，去年終於進到市都委會審議，孰料委員卻以要擴大校地範圍退回，等於要重跑流程也增添變數，原樂觀看待2022開工，一拖可能又是下一個10年，明年動工恐無望。

牛煦庭直言，擴大都市計畫增加的範圍，含有地方信仰中心福安宮，若搬遷進度拖延，將連帶影響操場進度，影響學生權益，且增加的範圍並無立即需求，斥市府在市都委會審查時，並未強力主張操場的急迫性，以致計畫重來。

牛煦庭還說，市府表示用地取得以跨區容積移轉方式處理，同樣讓擴校計畫徒增變數，若容積移轉進度未如預期，同樣會拖延操場進度，強調計畫範圍內土地為保護區，價格相對低，地主都樂於配合，應以協議價購方式處理，加速流程，強調不是做不到，是有沒有魄力的問題。

議員陳雅倫也認為，市府為幸福國中操場案做了很多努力，但地方都不了解，建議到地方辦說明會，站在第一線加強跟居民溝通。

(中時 )