台南市安平街頭連環尋仇頻傳槍響，3起刑案2人喪命，民眾質疑治安敗壞，台南市警察局長方仰寧更出面向市民致歉。對此，國民黨台北市議員王鴻薇指痛批民進黨南部執政縣市治安敗壞。

根據本報掌握獨家訊息，內政部長徐國勇相當關切台南這起幫派尋仇事件，從16日起的街頭砍殺案後，就持續要求警方迅速破案，並要求警方約制幫派尋仇鬥毆。

昨(23日)上午，徐國勇還親自致電警政署長陳家欽，強調並提醒這起鬥毆事件中，角頭陳建文已經有兩名手下喪命，研判陳的小弟可能會去找在逃主嫌蔡秉逸以及他身邊的人火拼，要求警政署強力約制。陳家欽也向徐國勇表示，目前已掌握有中南部黑道份子前往台南，均已要求轄區警局進行約制並防範火拼。

王鴻薇今(24日)在臉書上表示，台南市警察局長二年換四任，才上任一個多月的局長方仰寧為安平區24日槍擊案兩度道歉。她回憶韓國瑜任市長高雄時，治安出現問題，中央大動作要給他難看，行政院長蘇貞昌，更直接點名韓國瑜要負責，當時內政部長徐國勇更親自南下坐鎮，但是民進黨南部執政縣市治安敗壞至此，只剩局長方仰寧深夜獨自道歉，卻未見大官說重話。

針對台南治安問題，台南市長黃偉哲今天表示，台南治安確實需要加強，後續犯罪偵防、預防都仍需要繼續努力，他也數度對於方仰寧局長的作為表達肯定，並盼能藉由昨天破案，還給市民一個安全生活環境。

(中時新聞網)