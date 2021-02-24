45歲高球名將老虎伍茲周二在洛杉磯發生重大車禍，腿部嚴重受傷，經緊急手術後，其推特帳號發出聲明表示伍茲已清醒，對外有反應並康復當中，腿部出現骨折而必須裝上支架和鎖螺絲來固定。警方指伍茲能存活下來是奇蹟。

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(工商 )

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