老虎伍茲遇嚴重車禍 緊急手術後已清醒 20:552021/02/24 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 45歲高球名將老虎伍茲周二在洛杉磯發生重大車禍，腿部嚴重受傷，經緊急手術後，其推特帳號發出聲明表示伍茲已清醒，對外有反應並康復當中，腿部出現骨折而必須裝上支架和鎖螺絲來固定。警方指伍茲能存活下來是奇蹟。 廟會活動不慎引燃整車爆竹 兩男子嚴重燒傷送醫急救 陽明山泵浦車4死意外 檢批老闆將責任推給死亡司機 (工商 ) #老虎伍茲 #緊急 #手術後 #伍茲 #腿部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 懷孕巨蛛趴柱休息 網見恐怖體型嚇壞：跟人頭一樣大 08:372021/02/24 搜奇 4個月吃掉35頭牛 激戰4小時捕獲猛虎 超巨體型民眾驚呼 16:412021/02/24 搜奇 西濱車禍新畫面 駕駛遇濃霧吹口哨續飆 驚見車輛大叫釀追撞 12:302021/02/24 社會 伍茲車禍重傷 球友川普：他會回來的 16:042021/02/24 國際 「化骨水」大火後汙染河川魚群死光 議員促避二次傷害 22:092021/02/24 生活 NBA》伍茲車禍受傷 柯瑞與納許祈禱獻祝福 11:052021/02/24 體育 鑫品生醫DC細胞治療計畫 獲准 04:102021/02/24 投資理財 龍捲風颳走愛犬 半天後屋外傳怪聲 飼主一看秒淚崩 22:142021/02/24 萌寵 本要去見好友 伍茲車禍體育圈滿是擔心 11:242021/02/24 體育 外傳立委助理涉貪 蔡適應出面反駁 11:072021/02/24 政治 高球》伍茲動完手術 線上報平安談過程 16:042021/02/24 體育 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 美國製造晶片 也救不了汽車業？ 外媒爆殘酷真相 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 對陸出口碰壁 澳1月又崩近850億 搖錢樹也失靈 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。