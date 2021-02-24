COVAX首批免費新冠疫苗 周三送達迦納 20:572021/02/24 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）支持「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）向窮國提供首批免費疫苗周三送達迦納，為60萬劑阿斯特捷利康研發疫苗，給迦納約30萬名前線與醫護人員接種。標示著COVAX開始對發展中國家展開配送疫苗行動。 世衛COVAX配送首批疫苗 60萬劑抵西非迦納 港澳開打疫苗 18診所預約爆滿 (工商 ) #全球 #COVAX #迦納 #新冠疫苗 #送達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越南收到首批疫苗 逾11萬劑AZ運抵胡志明市 13:392021/02/24 國際 陸向COVAX提供1000萬劑疫苗 國台辦：惠及台灣 11:572021/02/24 兩岸 台灣購得20萬劑 最快3月開打！指揮中心：AZ副作用最低 2劑至少隔8周 04:102021/02/24 焦點要聞 首批中國科興疫苗20萬劑抵泰國 總理機場迎接 16:382021/02/24 國際 買BNT疫苗受阻 民團要楊志良切腹 楊回嗆：去他X的蛋 12:302021/02/24 生活 台灣採購疫苗受大陸打壓 民團直指始作俑者是馬英九、楊志良 14:192021/02/24 政治 AZ疫苗 我國最快3月開打 04:102021/02/24 財經要聞 英證實疫苗超有效 確診、住院和死亡人數大幅降低 04:102021/02/24 全球財經 《國際社會》Q2歐盟AZ疫苗半數拿不到 群體免疫美夢將落空？ 10:512021/02/24 財經 首批高端新冠疫苗 台康生3月起趕工500萬劑 04:102021/02/24 財經要聞 兩岸防疫經驗交流 衛長：非常歡迎 15:052021/02/24 兩岸 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 千大美企驚見泡沫 達里歐：超像1929、2000年崩盤前 - 財經 晶圓二哥好甜 聯電喊到75元 - 財經要聞 - 工商時報 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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