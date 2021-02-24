世界衛生組織（WHO）支持「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）向窮國提供首批免費疫苗周三送達迦納，為60萬劑阿斯特捷利康研發疫苗，給迦納約30萬名前線與醫護人員接種。標示著COVAX開始對發展中國家展開配送疫苗行動。

世衛COVAX配送首批疫苗 60萬劑抵西非迦納
港澳開打疫苗 18診所預約爆滿

(工商 )

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