炎亞綸推出創作專輯《摩登原始人》，獲得佳績，近來為了新歌〈火種之人〉、〈聊寧〉等，親自設計多款小遊戲，與粉絲互動，他24日清晨發文，自己玩「聊寧」問答遊戲時，竟被罵「Are You Stupid？」他笑虧：「我自己設計的遊戲，我被罵喔。」

炎亞綸表示該問答遊戲可以測試每人心裡對於情感、依賴等感受程度，測驗結果是沒有分為好、壞，他打趣：「沒想到被自己的遊戲罵，有點M（被虐）的傾向。」他近來常上Clubhouse，跟聽眾逗趣對話，深受歡迎，更與許多圖文作家一起開啟聊天室，主題五花八門，包括學狗叫、學賽車、狂笑等聲音比賽。

他個性直率，在聊天室中，一聽到講笑話橋段，直接發出魔性笑聲，讓許多聽眾忍不住跟著大笑，炎亞綸還模仿謝和弦經典罵人「當林北是塑膠做的」，自嘲：「塑膠綸」，眾人紛紛大讚：「你贏了，冠軍。」他認為在Clubhouse聊天很紓壓，也是陪著大家放鬆的管道，「聲音是很療癒的，很多參賽者都很認真，大家日常學習、上班，心情緊張，都可以盡情釋放自己。」

炎亞綸很喜歡狂笑比賽，坦言生活中很少時刻可以狂笑，十分享受，當中也有參賽者是害羞、壓抑，眾人送上鼓勵再來一次，他開心：「大家願意釋放能量，感染聽眾，算是互相影響，療癒課程。」他在過年期間，沒特別休息，反而是認真玩、認真開會工作，並提到之後在時間允許下仍會常上Clubhouse與聽眾互動、交流，近期則將準備進組拍戲，行程滿檔。

(中時 )