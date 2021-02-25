越南媒體報導，鴻海集團旗下富士康正在越南北部的北江省與北寧省招募1000名員工，月薪介於800萬至1000萬越南盾（新台幣約9635元至1萬2044元）。
越南快訊（VnExpress）英文網今天報導，根據招聘公告，這些員工將在北寧省（Bac Ninh）的桂武區（Que Vo）與越南新加坡工業園區（VSIP）和北江省（Bac Giang）的光州（Quang Chau）工業區上班，負責電子零件組裝。
報導說，越南是富士康在東南亞最大的生產基地，目前富士康在越南共聘僱超過5萬名員工。
報導表示，富士康今年1月獲得許可，將在北江省蓋一座生產筆記型電腦與平板的工廠，這座工廠斥資2.7億美元。
報導指出，富士康1月還曾經和清化省（Thanh Hoa ）地方主管機關會面，為的就是探索合作機會。富士康打算斥資13億美元尋找100至150公頃的土地蓋工廠，以生產電子零件。
(中央社)
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