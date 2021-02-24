氣象局預報顯示，明(25)日天氣與今天類似，環境風場進一步轉為東南風，白天高溫會進一步上升，東半部地區約26度左右，西半部地區可達28至30度，各地低溫大致落在17至20度；預計周五(26)下半天將有另一波東北季風增強，周六(27)北台灣偏涼明顯。

氣象局預報員葉致均表示，明日僅東半部有零星降雨機率，西半部山區午後有熱對流發展，因此也有降雨機率，其他地區大致為晴朗。

葉致均指出，明天環境轉東南風，各地高溫會較今天再高些，東半部高溫可達26度、西半部約28至30度；低溫部分，全台低溫大致介於17至20度。

周五(26)下半天將有另一波東北季風增強，屆時水氣增多，北部、東半部、中南部山區均有降雨機率。

周六(27)北台灣天氣轉涼，高溫降到20至21度左右，其他地區高溫變化不大；低溫部分，在中部以北及東北部地區約14至16度，其他地區17至19度。

目前預估下周二(2)、下周三(3)東北季風再增強，北台灣天氣再度轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

葉致均提醒，27日以前西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，26日金門及馬祖也有機會出現低雲或局部霧，能見度約200公尺，交通往返請注意路況及航班資訊。

(中時 )