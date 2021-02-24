家家有本難唸的經！大陸一名女子麗麗，婚後才發現老公是個不折不扣的媽寶，任何問題都要徵求婆婆意見，而婆婆是個將金錢看得很重的人，前陣子麗麗爺爺中風住院需要醫療費，但了解婆婆個性的她，不敢開口向夫家借錢，直到某次婆婆深夜打電話來寒暄，卻忘記掛斷，這時她意外聽見婆婆和老公的對話，讓她潸然淚下，「內心覺得相當愧疚，我何其幸運能碰到這樣的婆婆」。

根據《網易新聞》報導，麗麗自小家中管教嚴格，加上天性內向，大學4年期間一直都沒有談過戀愛，是同學眼中的標準乖乖牌。直到出社會後，碰到一名快遞員阿斌，對她展開猛烈追求，兩人就順理成章交往，沒多久後兩人就步入禮堂結為夫妻。

沒想到婚後麗麗才發現阿斌是個媽寶，任何問題都要詢問過婆婆，是個相當沒有主見的男人。而婆婆對於金錢控管相當嚴格，當初結婚時就因婆婆聘金只肯給2萬元人民幣(約新台幣8萬6000元)讓兩人差點分手。

直到日前，麗麗的爺爺不幸中風住院，家中幾乎花盡了財產來支付醫藥費，更出下策向親戚借錢才勉強湊足手術費。而婆婆聽聞此事，先是打電話關心，接著安慰了幾句就準備掛電話，沒想到婆婆忘了掛斷，讓麗麗恰巧聽見婆婆和老公的對話，「你這臭小子，她家發生這麼大的事怎麼沒說？我是管錢管得比較緊，但我是怕你們亂用，現在發生這麼大的事，我們肯定要幫忙」。

麗麗聽聞後先將電話掛斷，內心感到自責不已，「頓時覺得很愧疚，雖然婆婆一直以來在經濟上對我們管得很嚴，但是我沒想到她內心是一個非常善良且明事理的女人」。她更說，能遇到這樣的老公和婆婆，算是相當幸運的。

(中時新聞網)