在晶片斷供困局下，華為22日發布新款折疊手機Mate X2，同時宣布在今年4月份起，各款旗艦手機將陸續升級HarmonyOS（鴻蒙OS）操作系統，而Mate X2將首批升級，宣告華為手機正式邁入「鴻蒙時代」。但市場機構IDC警告，華為若在意海外市場，那麼如何再次取得Google服務，對它來說至關重要。

《香港經濟日報》報導，IDC設備研究副總裁Bryan Ma表示，雖然華為已推出HMS（華為流動服務）和HarmonyOS，作為GMS（Google行動服務）和Android的替代品，但在國際市場上，它的手機銷售可能會面臨挑戰，「若華為想成功在海外銷售手機，其手機就需要搭載適合的APP（如GMS），而這些App不太可能登陸鴻蒙」。

報導指出，儘管華為可以繼續在大陸本土市場發展，且不必擔心鴻蒙系統會不被接受，但它仍要處理更大的問題，即公司能否儘快取得手機製造所需的晶片。Canalys分析師Nicole Peng也表示，華為在其HMS能否被GMS的重度用戶接受方面，仍存在挑戰。

受先進晶片缺貨的影響，華為從去年以來發布的旗艦款手機，長期處於「暫時沒貨」的狀況，連最新款的Mate X2也一樣，官方通路幾乎買不到，第三方則是一直加價，出現「一機難求」狀況。華為在發布會上承認，因為美國制裁，造成華為手機銷量下滑，對華為經營也造成相當的困難。

市場機構Gartner之前公布2020年10大晶片買家數據，被裁制的華為仍險守第3位，但採購額大跌超過20%，正被「老對手」蘋果、三星拉開差距。

報導強調，華為手機的未來，還是要看中美關係是否能夠緩和，對於手機行業來說，晶片是短時間內無法解決的問題，中芯國際也需要美國技術和工藝，否則就算是台積電、三星，也不能逃離美國的制裁。華為雖然可以把手頭的麒麟9000利潤最大化，但是晶片還是用一顆少一顆，這種情況不能持久。

目前看來，中美關係比川普時期緩和。這種情況下，1至2年內美國解除對華為的制裁是可能的，到時華為的品牌號召力會反彈，或許有機會捲土重來，因此，華為手機的未來還是要看中美關係而定。

(中時新聞網)