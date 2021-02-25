菲律賓總統顧問杜爾弗承認自己施打走私的中國國藥集團2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，衛生部今天表示，將對非法使用未經授權疫苗的案件展開調查。

杜爾弗（Ramon Tulfo）是知名電台與電視主持人，曾任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）中國事務特使。路透社報導，他20日在報紙專欄透露，自己去年10月打過一劑疫苗，和杜特蒂安全小組用的是同一批疫苗。

他今天接受菲律賓電視台One News訪問時再自爆說：「我從一個朋友那取得疫苗，他走私進來菲律賓。」

上月新聞爆出，杜特蒂的維安小組宣稱在總統不知情的情況下施打中國疫苗，引發國會議員抨擊擁有特權管道與藐視法律。

杜爾弗說，好幾名政府官員也都打了中國國藥集團（Sinopharm）疫苗。這番話助長在黑市可能買得到疫苗的臆測。

食品暨藥物管理局（FDA）尚未批准使用國藥集團疫苗，因此進口和配送皆屬違法。國藥集團也尚未在菲國申請緊急使用授權。

菲國衛生部副部長維赫利（Rosario Vergeire）表示，施打未經授權疫苗的人也得負法律責任。

74歲的杜爾弗說，他是想測試疫苗的有效性，因為他要申請當經銷商。他說：「我這麼做沒有罪惡感。」

儘管菲國的感染和死亡人數在亞洲名列前茅，迄今尚未展開國內疫苗接種計畫或者取得已獲授權緊急使用的疫苗。

(中央社)