美十年期公債殖利率漲至1.36％，引發市場對資金撤離疑慮，統一證券金融商品部表示，值此之際，雖不失為逢低布局強勢科技股的時機，但若投資人憂慮，也可考慮分散布局，往高殖利率低波動性的資產，如統一微波高息精選20報酬指數ETN（020011），近6年平均殖利率4.95％，可列入選項之一。

統一證券金融商品部觀察，以往在市場出現雜音時，收益為主的資產會重新回到投資人的配置選擇裡，高殖利率且低波動的商品尤受歡迎；統一微波高息精選20報酬指數ETN，2020年殖利率4.85％，近6年平均4.95％，表現穩健，且年化管理費僅0.88％，可做為固定收益商品的選項。

針對美公債殖利率，法人表示，目前距市場擔憂門檻1.5～2％仍有距離，近期強勢科技股回檔，反而可視為逢低布局的好時機；追蹤蘋果、微軟、NVIDIA、salesforce等美國領先科技股的MSCI美國資訊科技報酬指數（MSCI USA Information Technology Net Return）自去年第一季以來反彈近80％，投資人怕追高，苦無機會介入，近日修正可留意進場點。

該指數包含高速運算、金融支付、電動車以及雲端應用服務，台灣獨家引進的統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN，掛牌來漲幅77％，目前股價不到2萬元，買賣盤掛單量大，ETN與指數無追蹤誤差，內扣費用普遍較ETF低，在追蹤強勢科技股上具優勢。

(工商 )