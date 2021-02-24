行政院長蘇貞昌近來動作頻頻，外界質疑是為了參選下屆總統；但卻傳出民進黨1月內部民調數據顯示，蘇貞昌的不滿意度47.2%，超越滿意度43.5%。國民黨台南市議員謝龍介爆料說，據傳聞蘇貞昌不滿意度超過滿意度民調，是英派丟出來的。

謝龍介在政論節目《新聞大白話》中指出，去年年初給總統的國安報告出，第一張就是蘇貞昌的健康報告，蘇貞昌那時已起心動念選總統。但他若能選2024，那就要幹到2022，他認為，不會讓蘇貞昌做到2022。據傳聞是英派把蘇貞昌不滿意度超過滿意度丟出來，因卡到蘇貞昌可能要跟鄭文燦結盟。

謝龍介認為，當時蔡總統可能有承諾讓鄭文燦和賴清德在同一個起跑線上，那麼也要承諾蘇貞昌在同一起跑線上，這就要讓蘇做到2022。蘇貞昌若離開閣揆這個位置，以他的魅力和各方面的條件，沒辦法跟鄭文燦、賴清德競爭。在國營人事上，蘇貞昌若選擇跟鄭文燦結盟，英派會很不爽，資源都由他們掌握。到時鄭文燦若登大位，功勞就是蘇貞昌的，就會被邊緣化，哪有可能這樣做，只好「處理」了。

謝龍介指出，若要讓鄭文燦接閣揆，新竹市長林智堅要先入閣，新竹就要派代表，過水以後，林智堅就可到桃園去選市長，名正言順。不然桃園內部有一些派系會擺不平，所以鄭文燦會這時上來嗎？看整個脈絡，若蘇貞昌、鄭文燦結盟，「手路」就像現在這樣，英派當然不樂見。英派會傾向和鄭文燦合作，而不跟賴清德合作。他們認為賴清德比較「孤僻」，孤僻在政治上來講就是比較乾淨。不過謝龍介卻認為賴清德在做人做事不會亂搞，不願跟人share資源。英派當然選擇跟鄭文燦結合，這就要看傳聞放出來是要達到什麼目地。

退將于北辰則表示，鄭文燦要接行政院，入閣的機會不大，因他若跑掉，就變成落跑市長。鄭文燦在桃園的施政滿意度很高，2022兩個重要指標台北市和桃園市，是由藍或綠的拿下來，對整個政治的板塊有所謂定標的作用。鄭文燦若跑掉去當閣揆，民進黨在桃園接下來選市長的人會選得很難看，所以鄭文燦要去鬥蘇貞昌的機率不大，他也沒那個勇氣。

(中時新聞網)