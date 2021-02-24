韓國女星朴芝妍（前譯智妍）是女團T-ara出身，後來曾推出SOLO作品，近年則把重心放在演戲，近日驚傳她收到死亡威脅，經紀公司第一時間即向警方求助，表示會嚴正處理。

據韓媒《體育東亞》報導，朴芝妍近日在個人Instagram、推特等社交平台上，被不明身份的人公開留言恐嚇會殺害她，讓朴芝妍陷入極度恐慌，目前發送威脅訊息的帳號已經停用。

芝妍因收到死亡威脅受衝擊，公司強硬發聲。（圖／翻攝自IG）

對此，朴芝妍所屬經紀公司「PARTNERS park」發出聲明，表示已經報警，請警方展開調查，為了保護旗下藝人，將嚴正處理事件，強調會採取強硬的法律行動追究到底。

朴芝妍外型亮麗，高中時期就開始廣播工作，後因參加模特兒選拔比賽奪下大獎被經紀公司簽下，2009年正式以團體T-ara出道，一直是團內的門面擔當，2017年與老東家MBK娛樂合約到期後便決定不再續約，轉向SOLO女歌手的身份繼續活躍舞台，近年則演戲居多，高顏值的她在最美女星排行榜也常拿下好成績。

(中時新聞網)