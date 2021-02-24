馬來西亞夫妻檔網紅Jeff & Inthira，平日互動甜蜜，YouTube頻道吸引超過119萬粉絲追隨，然而他們今(24日)就突然上傳一部影片，透露最近老婆Inthira照片遭不肖人士盜用騙讚數，還放話若達標就會公開Inthira的裸照，讓小倆口決定一起來面對此事，嚴重聲明「圖片裡的人並非本人」！

Jeff & Inthira今日上傳新影片，影片中Inthira透露最近有人盜用她的照片，聲稱有她的不雅裸照流出，隨著謠言越演越烈，連朋友都忍不住私訊關心：「妳有看到這東西嗎？」Inthira還說，其實對方昨日已公開了一張照片，「其實很明顯那個人不是我，如果不認識的人，甚至是父母、沒有用社群媒體的人，可能都會自己去誤會的。」

對於妻子受到的遭遇，Jeff稱他們有必要做一個聲明與澄清，畢竟他們除了是YouTuber，還有在經商，因為這已經影響到他們的名譽，更強調一定會想辦法找出這個不肖人士並開告。

老婆Inthira的照片被亂傳,朋友發來信息告知 ! 我們決定坦然面對，女生真的要懂得愛自己

Jeff還表示現在科技已進步到，可以把隨便一個人的樣子，用AI合成技術製造出各種假影片，而這就是所謂的人工換臉技術Deepfake，更透露有不少的大馬網紅也深受其害。「我們不講出來不代表它沒有發生。」Jeff更呼籲網友要有辨識能力，不要盲目聽信網路謠言。

(中時新聞網)