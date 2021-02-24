今（24）日晚間7時40分許，新北市新店警分局獲報，新店區安民街巷內舊公寓一對男女陳屍屋內，警方到場調查，發現死者房間內有使用過木炭，初步排出他殺嫌疑。

警方表示，房東吳姓女子今向警方報案，指稱許久未能聯繫女房客，前往察看發現已傳出惡臭，經警方會同房東及房客母親、消防人員破門進入，發現37歲盧女（37歲）與男友39歲卓姓男子男倒臥房間床上，已明顯死亡。

經鑑識人員勘查現場，門窗無遭侵入跡象，房間內有使用過木炭，後續將報請檢察官進行刑事相驗，釐清原因。

(中時 )