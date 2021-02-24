經過幾個星期的試飛後，第1架F-15EX有了正式編制，隷屬於艾格林空軍基地(Eglin AFB)的第40飛行試驗中隊(40th Flight Test Squadron)，並且採用類似F-15C/D的空優迷彩。

航空學家(The Aviationist)報導，航空攝影師亞歷克斯·法威爾（Alex Farwell）在自己的IG上發表他首先拍攝到的F-15EX正式塗裝，看起來一切準備就序。

F-15EX。(圖/Alex Farwell/vikingaeroimages)

現在艾格林空軍基地負責測試F-15EX，預計第一季度結束前，還會收到第2架，也是主要擔任飛行測試工作。第40試飛中隊將擁有EX1，EX2，主要工作是「發展測試」(developmental testing,DT)，之後分配至第85評估中隊(85th Test and Evaluation Squadron)，將負責運行驗收測試（operational testing,OT），這兩個中隊將共同努力，完成F-15EX的開發測試。

新聞稿說，DT和OT的目標是確保F-15EX在其預期的作戰環境中，滿足戰鬥人員的需求，並找出任何潛在的系統問題，在飛機正式產量之前修改，以降低往後的服役時期不會再有大問題出現。整個測試工作大約需要一年半的時間。

美國空軍計劃在未來5年的中，購買76架F-15EX，採購總數最終可能會增加到144架，以完全汰除F-15C。美國空軍現在的F-15C都已超過35年。

比較特別的是， F-15C是單座空防戰機，然而F-15EX卻是雙座的，這有些奇怪。其實波音也有提出稱為「F-15CX」的單座改良型戰機，供美國空軍選擇。

美國空軍最終決定只購買雙座的F-15EX ，這有多重原因：首先單座的F-15已經停產超過20年，相對的，2000年以後的F-15的海外訂單，都是雙座型戰機，相比之下，重開單座F-15的零件生產工作反而比較不划算。其次，後座可以安排武器系統官（WSO），擔任複雜任務的協助者，比如未來「忠誠僚機」服役之後，後座就可以做為無人機的指揮控制員。

而且，由於 F-15的機身很大，後座並不會過份的影響到戰機性能，頂多佔用一些機砲備彈數量，單座的F-15C機砲數量是940發，而雙座F-15E的機砲數量是512發，差別只有如此。

(中時新聞網)