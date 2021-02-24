暌違21個賽季，味全龍隊在創辦人魏應充的推動下，今年重返中華職棒一軍賽場。球團昨（23）日推出天母主場例行賽31場季票「神龍卡」，限量100個名額，甫於晚間6時開賣，旋即秒殺售罄，申辦一空，令不少球迷扼腕。

球團為了回應球迷需求，目前正盤點未在截止期限內付款的名單，預計明（25）日中午公告候補申辦訊息、晚間6時開賣，一般會員龍耀卡仍可申辦。

中職目前僅公布上半季賽程，但隨著各隊自辦熱身賽，本周五官辦熱身賽接力開打，也悄點起了今年的棒球熱。許多球迷期待味全龍回歸，日前於斗六球場的自辦熱身賽，由去年選秀狀元王維中掛帥先發，吸引超過千位球迷進場觀戰。

球隊復出推手魏應充近日除走訪天母、新竹球場，了解硬體建設進度，也一再期許球團應從球迷需求規劃各項服務。為服務球迷，球團昨天宣布開賣2021年天母季票會員「神龍卡」與一般會員「龍耀卡」。

「神龍卡」限量100名，持卡會員可在今年天母球場31場主場例行賽享專屬座位，還有多項優惠及限定贈品，售價1萬3999元。「龍耀卡」售價3200元，除贈送專屬球衣乙件、味全龍徽章組乙組，還可享有今年例行賽主場預售票內野一般席全票每張50元折價優惠（每場每卡限購4張）、入場限定禮等。

球團表示，「神龍卡」昨傍晚開賣後，90分鐘就被申辦一空，許多向隅球迷難掩失望，紛紛到魏應充創辦人及球團臉書私訊或留言，希望加開名額。球團回應，目前正盤點逾期未匯款的名額，預計明（25）日中午公告候補申辦訊息。2021「龍耀卡」會員目前持續開放申辦。

(中時 )