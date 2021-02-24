爭取經費改善台南市孩子運動環境！台南市政府教育局連2天與教育部體育署會勘東區博愛國小等9校學校運動設施，爭取改善學校運動場經費，教育局表示，本次會勘學校運動操場普遍使用率高，因老舊、破損、樹木竄根、積水情形而有改善需求，若成功爭取相關經費改善操場，將有效提供學生舒適運動環境。

台南市長黃偉哲表示，市府積極尋覓中央資源挹注，並積極協助學校出資配合款，感謝教育部體育署對本次會勘之學校需求均予正面之回應，並特別感謝立委對市政的支持與協助，為孩子的學習環境共同努力。

此次會勘由立委林俊憲協助安排，23、24日與教育部體育署、蔡筱薇議員、呂維胤議員、周麗津議員、李啟維議員、沈震東議員以及邱莉莉議員服務處共同至臺南市東區博愛國小、勝利國小、崇學國小、大同國小、裕文國小、省躬國小、西門實小、安平國小、進學國小等9校會勘學校運動設施。

教育局長鄭新輝表示，針對學校運動操場改善需求，教育局不僅於去年全國教育局處長會議針對迫切有改善需求學校，向教育部正式提出需求，亦於立法院教育委員會至台南勘查時，與賴惠員立委共同向召集委員報告台南市運動操場改善需求及迫切性，傾力向中央爭取經費，盼教育部體育署能給予台南經費挹注，改善孩子運動環境。

(中時 )