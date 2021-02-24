蘆竹區去年底才發生旭富大火延燒4廠房，上周又發生存放俗稱化骨水「氫氟酸」的倉儲失火，引爆在地議員劉勝全怒火，直指2次火災都造成南崁溪魚群死亡、打火汙水汙染農田、空氣也遭汙染影響居民，尤其倉儲還是違章建築，斥市府團隊應加強橫向聯繫，也要避免火災釀地方「二次汙染」。

劉勝全說，旭富製藥去年大火延燒4間廠房，業者隱匿過量存放金屬鈉遭重罰勒令停工，爭議未歇，上周蘆興南路再度發生鐵皮倉儲大火，且裡頭存放「化骨水」，廠商沒能力圍堵消防廢水下，流進南崁溪造成死魚成群，居民不敢用地下水、農田無法耕種，甚至流入海後恐影響漁獲，影響竹圍漁港產值。

「不該只是消防局的責任！」劉勝全爆出蘆興南路倉儲其實根本是農地上的違章建築，未被列管，點名主管工廠的經發局、毒化物的環保局、火災的消防局、違建的都發局要加強橫向聯繫，「火災發生後要積極圍堵，不要造成二次傷害！」

曾任化材系講師的議員簡智翔則直言，存放化學品的建物要有一定防爆係數，建置費每坪至少十餘萬，也提到氫氟酸會腐蝕玻璃，大火後隨空氣飄散，恐讓附近住家和汽車玻璃霧化，「損失誰賠？」質疑氫氟酸不該存放在一般工廠，要求徹查。

議員舒翠玲也說，就算非環保局列管的毒性物質，但遇水、遇火或是遇其他物質產生化學反應，也可能變成毒性物質，市府應該知悉每一家工廠存放的原料是甚麼？量多少？發生化學反應會產生什麼結果，建置資料庫並在建廠時做模擬演練，設廠時也該做好消防廢水引流，絕不能讓廢水順溪排出去，「不是消防局單一事情！」桃園工廠多，災害後引爆的生態浩劫什麼時候能恢復、會不會有更嚴重後遺症都不知道，要求加強局處橫向聯繫。

環保局長呂理德指出，旭富火災時，以沙包圍堵消防廢水並搭配2台水車抽水，共抽除137噸，但業者仍無法無法圍堵消防廢水外溢至後壁厝排水幹線，已依水污染防治法開罰3.3萬，空汙也罰22.5萬；蘆竹區蘆興南路也抽除消防廢水約70噸，但仍外溢至茄苳溪，也開罰3萬元，死魚也費時3天完成清運，目前附近地下水質都正常，會持續監測，並對土壤採樣，避免汙染疑慮。

呂理德說雖然氫氟酸非屬環保署公告列管的毒性或關注化學物質，考量氫氟酸對人體的危害性及社會關注性，已向環保署化學局建議列管，化學局也表示將納入關注化學物質參考。1月起也開始配合消防局、勞動局、經濟發展局及建築管理處進行公共危險品場所專案稽查，目前已查核651家，後續將針對不合格廠家將開立裁處並追蹤至改善完成。

民眾若因旭富或違章倉儲引發身體不適或財物損害，可提出相關佐證資料向環保局依公害糾紛處理法提出調解，或是向桃園地方法院提出損害賠償訴訟。

經發局長郭裕信強調，已編列360萬元建置工廠GIS資料庫，將工廠地點與內部存放公共危險物品資訊整合匯入地圖圖資中，供消防掌握高風險工廠群聚情形，預計11月上路，今年也會重點稽查疑使用公共危險物品但未依法申報的工廠。

消防局長謝呂泉也說，旭富案後全面檢查轄內650處公共危險物品列管場所，預計3月完成，不合格部分會追蹤到改善為止。建管處則指出，蘆興南路倉儲過去有違章查報紀錄，且為2016年後新增違建，近期將強拆。

(中時 )