《揭大歡喜》是導演陳宏一、魏瑛娟夫妻檔首次共同執導，陳宏一作品獲各大影展青睞，魏瑛娟則是劇場名導和莎士比亞學翹楚，談到《揭大歡喜》拍攝靈感，魏瑛娟表示雖出自莎劇「皆大歡喜」，但是當時莎劇傳統是所有女性角色只能由男性扮演，她顛覆改成「全女性飾演」。兩人一起工作除了激盪出創作的火花，是否也有意見相左？陳宏一表示，莎劇、女性演員都是魏瑛娟的長項，「因為工作團隊也是全女生，我就想拉一個女生導演討論和互相分享會很有幫助，她在現場跟女生的表演溝通會更準」，魏瑛娟表示，自己負責把演員狀態調整到好，陳宏一則專注在概念上、影像上、美學上和拍完剪接後期部分。

兩人唯一意見不太一致，是片中一場小薰（黃瀞怡）和涵冷娜（許乃涵）的吻戲，陳宏一希望點到為止，魏瑛娟則希望演員自由發揮，阻止陳宏一喊卡，陳宏一解釋，兩人是站在不同觀點，「我站在剪接的角度去看，她站在演員發揮角度」。

陸明君、導演魏瑛娟、夏朧和導演陳宏一宣傳新作《揭大歡喜》。（盧禕棋攝）

《揭大歡喜》故事以謝沛恩和郭雪芙、小薰和涵冷娜、曹蘭和鍾欣凌三對情侶發展戀情出發，陳宏一和魏瑛娟生日同為2月14日，血型也都是O型，被問平常相處是否像片中戀人一樣浪漫？陳宏一表示，就因為兩人太像了，所以相處像家人，「她沒有臉書，我則是網路重度使用者，我們常常分享彼此看到的新鮮的事」。

陳宏一談到電影選角，表示最先確定的是反串飾演「男主角」的謝沛恩，「她很積極，她可以為了角色剪去20幾年的頭髮，甚至表示平頭也願意，而且她曾經參與格鬥比賽拿過第二名，很適合」，至於飾演女主角的郭雪芙，陳宏一說：「她很討人喜歡，而且因為片中角色要男女互換，她的聲音可以很男生很自然。」他補充原本女主角也有考慮夏朧，但因語言關係作罷。陳宏一也稱讚片中反串男生的曹蘭很「阿莎力」，她在劇中造型電棒燙還穿花襯衫、戴金項鍊，「跟她談的時候她二話不說就接受答應了，我們幫她找了反差很大的鍾欣凌」。

陳宏一、魏瑛娟兩人歷年作品合作過的演員如林哲熹、路嘉欣、小八、邱彥翔、kiwebaby、邱志宇也在《揭大歡喜》片中驚喜現身，飾演警察的邱彥翔、邱志宇和林哲熹成為全片僅有的3名男演員，魏瑛娟表示雖然電影設定「全女性飾演」，但由男演員來飾演警察，象徵對父權和威權的反思，「為了這個，真的和工作人員溝通了很久」。電影3月12日上映。

(中時 )