台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）24日假台北晶華酒店，舉辦新春團拜聯誼餐會，共130多位連鎖企業老闆及高階經營管理者參與。TCFA理事長賴淑芬受訪表示，受疫情影響民眾不能出國下，消費力通通留在國內，估計與民生消費息息相關的連鎖加盟產業「今年會比去年更好！」

她並指出，連鎖加盟業者即使在去年上半年碰到疫情衝擊，立刻因應改變作法，例如旅遊業者結合音樂、美食等推出套裝方案，透過「異業結盟」的方式，讓許多業者找到新的出路。

賴淑芬也說，觀察在這波疫情下，單打獨鬥的獨立店相對辛苦，反觀TCFA協會內的連鎖業者，除了本身資源相對充足，會員間也有機會彼此交流、分享經驗，更能撐過疫情挑戰。由於台灣目前疫情控制得當，加上民眾不能出國，她估計，今年整體連鎖加盟產業表現會比去年好。

據TCFA官網，台灣連鎖暨加盟協會是台灣第一個成立，也是企業總部規模最大及從業人數最多的連鎖店組織，會員多以各連鎖加盟業種前三大至前五大品牌為主，現有的會員企業總部數約300家，涵蓋70多個業種，店鋪超過3萬家，50多萬從業人員，會員企業營業總額近二兆元。

24日的新春團拜餐會上，包括三商、全家、信義房屋、麗嬰房、萊爾富、曼都、名留、台灣大車隊、義美、開元食品、新東陽、寶島眼鏡、金石堂、鬍鬚張、大成集團、環球購物中心等，橫跨多產業的負責人或高階主管都有出席，甚至包括支援連鎖業的空調、物流等廠商都有。還有新加入協會的會員，如築間、彩宸（馬修嚴選）、媽媽餵、肉多多等。

(工商 )