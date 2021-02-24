大學學測成績今（24日）放榜，許多考生在收到成績後紛紛查詢可上的大學志願，同時，研究所的成績也即將放榜，但一位就讀成功大學的考生卻無奈表示，長期以來一直活在課業壓力之下，坦言並不想上台大就為了讓家人「光耀門楣」。面對長期以來家人的期許，他心寒直呼，「不該是這樣子的。」文章讓不少網友心有戚戚焉。

原PO在Dcard論壇以「其實我不太想要光耀門楣」發文，表示自己目前是成大學生，再過幾天，研究所的成績就將放榜，但最期待的人反而是他的父母，總是希望能上台大，「兒子，你考上就光耀門楣了！」原PO則無奈回說，「四年前考進成大不是已經說我光耀門楣了嗎？」

原PO進一步指出，自己的父母根本都不清楚他在學什麼、不知道頂大工學院有多操，甚至不知道原PO曾經數度差點被二一，只知道學校名字好聽，講出來很風光而已。原PO想到研究所成績放榜後，又要重覆相同的戲碼，實在相當無奈。

原PO認為，自己已擁有不錯的學歷了，其實不管碩士讀哪邊，只要不是太差的學校都差不多。原PO同時指出，光是去年，校內就有三起自殺事件，雖然他從未有輕生念頭，但他對課業壓力的痛苦卻有著切身感受。原PO表示，這次放榜反而希望能上其他學校，而非台大。可能會過得比較輕鬆，至少活得像個人。

原PO回憶起以前高中時成績並不理想，過年回去外公外婆都認不出來；但考上成大後，卻突然很開心地跟他說話，還主動問他名字。原PO對此感到心寒直呼，「不應該是這樣子的...不應該是這樣子的。」最後他無奈表示，「考上成大以後好久沒有被祝福了，因為考得好是『應該的』。」

文章一出，不少網都感到心有戚戚焉，紛紛留言，「標準台灣家長啊，到哪都要比較，根本軍備競賽。考得好不是你們的功勞，也不是讓你們拿來比較的」、「老兄，所以我選了東吳」、「你絕對不孤單，我家人和親戚也都這樣，標準台灣家長。我絕對不會這樣教我小孩」。對此，網友建議，若沒辦法改變別人的樣子，就不要變成自己討厭的樣子。「你如果意識到家人的不好，以後就不要成為這樣的爸媽，能做到這樣你真的就值得這個社會學習了！」

(中時新聞網)