台中市長盧秀燕24日在臉書發文為處女座發聲，「追求完美錯了嗎？跟處女座交往過的朋友出來幫忙平反一下吧」，獲熱烈回響。（摘自盧秀燕臉書．盧金足台中傳真）

你是處女座嗎？近來有篇網路文章，公布網友「最不想交往星座前5名」，處女座排名第3名，台中市長盧秀燕本身為處女座，24日在臉書發文為處女座發聲，「追求完美錯了嗎？跟處女座交往過的朋友出來幫忙平反一下吧！」有網友留言表示「處女座 完美 浪漫 脾氣好 大方 可愛 順從，集完美於一身」，也有人認為「處女座媽媽太會唸了」，成為網友的熱門「星」聞。

盧秀燕臉書以台中市浪漫燈光為背景，右手托腮笑問「追求完美錯了嗎...」，還標註「最不想交往星座Top5」，表示「聽說有篇網路文章，公布網友「最不想交往星座前5名」，處女座排名第3名，因為處女座有著高標準，追求完美，所以也無法忍受另一半太怠惰，會讓另一半倍感壓力。

「跟處女座交往過的朋友出來幫忙平反一下吧！」盧秀燕處女座特質「顯性」，從市政建設全盤推動，不只是讓城市進步的硬體建設，連公共廁所的男女比例都細心考量，台中市所有新建公廁男女廁間比已達到1：4，領先全國的廁所革命。

很多網友對盧秀燕號召為處女座平反，熱烈留言，有網友說「處女座務實不浪漫，卻是最專情」，也有網友直言「我要說，我很機車，但值得信賴，我是處女座」。

也有可能與處女座交往過的網友表示，「處女座真的讓人又愛又恨」、有網友則說「是沒錯，但有些事太over了 身邊的人 會很有壓力」，星座學可以做為增加人際關係的聊天題材，更是認識對方的另類心理學，盧秀燕拋出討論處女座的議題，獲很多網友共鳴，創造星星知我心的聲量。

(中時 )