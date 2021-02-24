110學年度學測成績今（24日）放榜，竹林中學馮道可取得超過全國頂標的4科58級分佳績，從竹林國中部直升的馮道可表示，學測結果超過她的預期，比考前各次模考都要好，她認為考試專注當下，不要在意得失，應該是自己能考好的重要因素之一。

馮道可很感謝母親，在大考當天的每節考前，因為防疫不能陪考，母親都會在考場外隔著牆和她緊握著手，透過全家對宗教的虔誠信仰，母女一起禱告，也讓她獲得相當安定的力量。

曾在108學年度高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽中獲得生物第一的馮道可提到，當初開始對生物產生興趣，其實是因為指導老師葉俊偉要求生物培訓社的同學購買不算便宜的生物專書，為了不白費這筆錢，她決定要狠K一番賺回來，沒想到讀著讀著就產生高度興趣，讓她一路放不了手，甚至被笑稱是天生「生物控」，提到自己的學習觀念，她認為凡是做錯的題目、理解有不足的地方，一定要開口問，要做到正確為止這樣才能不斷進步。未來她期許能往生科、醫學領域繼續學習，因為她實在太愛這個領域了。

同樣也是竹林國中部直升，學測獲得55級分的林立鈞，對於學習這件事，頗有哲思的說，如果念書會覺得辛苦，那就是在正確的道路上了，因為成就是快樂的，過程卻不會輕鬆，至於要怎麼選擇，應該是非常清楚的。

林立鈞同樣對考試結果超出預期的好感到興奮，他很有策略地在考前二周加強衝刺自己最弱且具關鍵影響的數學，結果平時模考最多只有前標的數學，被他一口氣衝出14級分的好成績。他認為學習數理，基礎觀念要很扎實，一些基本原理和公式不能只是死背，要確實的理解，並能加以連結和應用，還有多做題目也是踏實的功夫。

他堅信學習要有效率，因此重視保持良好的體力，還有根據不同科目有不同的學習、複習的方法，像是語文、社會領域，他就參考行政院政務委員唐鳳提過的番茄時鐘法，念書也絕對不熬夜，倒是壓力大的時候他會以吃來紓壓，造成升上三年級後整整胖了4公斤。

林立鈞很認同馮道可的看法，考試前的心理建設和考試當下的專注都非常重要，千萬不要患得患失而影響了作答的心情。未來他選擇往化學領域進一步學習，因為他熱愛實驗，化學學習也能得心應手，還有未來的應用相當廣泛，對未來進路，他很有自己的定見。

竹林中學校長顏麗珠表示，竹林對於學生的適性發展相當重視，由各班導師為主，與任課老師合作的班級經營群，關注班級學生不同的特質及能力，透過日常考察，依據學生個別興趣專長，安排有效的學習計畫和複習進度，最重要的幫助學生探索自己，能在學習的道路上更有自主態度，才是學習動力的根源。

(中時 )