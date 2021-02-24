華南銀今日舉行全行經理人業務研討會議，提出2021年營運方向策略，包含提升中小企業業務占率、提升手續費收入、提升財務操作績效和擴大海外資產規模等4大策略。

華南舉行全行經理人業務研討會議，由董事長張雲鵬、副董事長林知延、總經理張振芳及總行各單位主管透過部分實體及部分視訊方式，向國內外營業單位經理人佈達今年度各項業務目標及營運策略。

華銀提出今年4大營運策略方向，包含提升中小企業業務占率、提升手續費收入、提升財務操作績效及擴大海外資產規模，並期許全行要超越今年度各項績效目標。

另外，華銀也提出6大注意事項，包含發揮團隊合作精神、改變思維突破困境、重視人才加強培訓、提升授信資產品質、擴展海外分行業務及配合政府政策推動六大興利方案。

張振芳表示，雖然目前疫情狀況仍嚴峻，但疫情的不利影響將逐漸趨緩，綜觀2021年台灣經濟成長將優於2020年，面對仍然詭譎的外在環境挑戰，除了掌握商機推展業務之外，也呼籲所有同仁落實防疫措施，維護身體健康。

(中時 )