蘋果執行長庫克23日在年度股東會表示，公司正在研議調高股利。此外，股東在會中投票通過包括庫克在內的高階主管2020年新酬案，以及改選董事會全部董事。

庫克在股東會表示，蘋果有計畫調高股利。蘋果在過去四季發配的股利合計超過140億美元，過去兩季的股利水準為每股20.5美分。

蘋果股東批准蘋果高階主管的薪酬案，若蘋果達到特定績效目標，庫克可望獲得2020年宣布的100萬股新股股票獎勵。

蘋果在2020年宣布給予庫克333,987股限制股，預計自2023年起分3年發放，這是庫克自2011年升任執行長以來的首筆大型股票獎勵。若庫克達到特定績效目標，他最多能再領取667,974股股票。

蘋果股東投票否決縮減高階主管薪酬與員工薪資中位數差距的提案，反映股東對蘋果管理階層和執行長的績效感到滿意。

根據蘋果的股東委託書顯示，蘋果董事會強力支持庫克的薪酬。自庫克於2011年8月掌舵至2020年9月止，蘋果的市值增加逾1.5兆美元，目前來到2.1兆美元，包括股利在內的總股東報酬率高達867％。

此外，儘管新冠肺炎疫情肆虐全球逾一年，蘋果最新一季的營收高達1,114億美元，每個產品類別皆呈報銷售成長。

庫克亦在會中談到蘋果的收購策略。他表示，蘋果在過去6年收購了100家公司，平均每3至4周就收購1家，大部分是為了取得技術和人才。

股東在會中向庫克提問，蘋果控管應用程式商店App Store是否面臨主管機關挑戰？庫克回應道，蘋果並未壟斷市場。

(工商 )