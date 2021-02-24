全球爆出車用晶片荒，許多汽車大廠紛紛向晶片製造廠求救，美媒專欄作家認為，因車用晶片的利潤低，而晶圓廠建置成本過高，就算美國國會以國安為理由，希望在美國本土重建半導體製造，不但緩不濟急，就經濟效益而言也不可行。

美國財經媒體專欄作家崔維迪（Anjani Trivedi）指出，要解決車用晶片缺貨問題，最直接的方法就是興建新的晶圓廠，但一間廠房就要花上大約40億美元，而且需要2年的時間，一開始良率只有約50%左右，要達到90%，可能得等廠房運作2至3年；同時，每片晶圓成本大約4,000美元，要廠房運作5年之後才會降低50%，即每片晶圓成本可降至2,000美元以下。

因此，儘管有既有的廠房，但是面對製程還在10年之前，且利潤較低的車用晶片，業者缺乏經濟上的動機，並不會去改變生產已經滿載的先進製程產線。

崔維迪表示，甚至就算美國政府及國會以國安為理由，表示要促進美國國內的半導體製造，可以藉由稅負優惠及數十億美元的聯邦補助，提供在美國設置晶圓廠的誘因，可能也輪不到車用晶片。

此外，涉及技術競爭和地緣政治的複雜因素，台積電在美國只會投資最先進製程，不會管到較低階的車用晶片。最後，汽車業唯一能做的，可能就是等待半年後缺貨問題可望緩解，期間只能思考停產或是替代方案，甚至嘗試半導體升級，但這是技術及成本風險更大的做法。

(中時新聞網)