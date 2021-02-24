高雄一名奶爸網友日前1打1開車載著兒子出門，但小孩卻沿路哭鬧，他情急之下，把車臨停在巷子內的紅線上，要泡牛奶餵兒子。沒多久就遇到巡邏員警敲窗盤查，但員警聽完原PO的解釋之後，竟然不是開罰單，而是叫他先餵奶，不用急著移車，讓這位爸爸超級感動，直呼警察也有溫暖的一面。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼文，一開頭就說「其實，警察也有溫暖，通人情的一面。」他進一步說，昨（23日）下午開車載兒子出門，小嬰兒卻在安全座椅上沿路哭鬧，他又一時找不到停車位，只好開進小巷弄內，在不影響交通的情況下，找到空位停車，還來不及熄火，就開門到後座泡牛奶要給兒子喝，才泡完牛奶，就有人來敲車窗，抬頭一看，原來是巡邏員警。

原PO走下車，員警已經在按掌上型小電腦查車牌，資深警員一臉疑惑地問原PO「這裡紅線，你人沒在駕駛座，你從後面下來？在幹嘛？」原PO只好拿起手中的奶瓶解釋，小孩一路哭，鑽進巷內餵奶的經過，並連忙說不好意思，馬上移車。沒想到，員警看了一下後座哭鬧的小朋友，只說了一句「不用移（車），慢慢來別趕，孩子比較重要」，就離開了。原PO大感謝波麗士大人，短短一分鐘的對話，讓心整個暖起來了。

文章貼出，網友們紛紛被員警的貼心的行為暖爆，「身為媽媽哭點好低！看到這個好感動！」、「我以為阿sir會說 我來幫你餵..」、「法理不外乎人情，很棒」、「寶貝太可愛警察看到也融化了」、「暖心的波麗士大人~」、「很暖沒錯 但你兒子那渴望的目光～」。

(中時新聞網)