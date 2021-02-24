基隆市中正區富貴市場日前因拆遷問題鬧得沸沸揚揚，多數攤商和住戶不願搬離，日前更到市政府前抗議，24日晚上9點多驚傳有一名年約80歲謝姓女子在三樓尋短，目前正送往基隆醫院救治，至於是否與大樓拆遷有關聯，仍待調查釐清。

富貴市場使用40多年，經技師鑑定為海砂屋具危險性，市府為維護市民公共安全，已公告於2月27日停止營業，3月1日廢止使用，引來不滿，22日數十名攤商到基市府前拉白布條抗議，認為大樓雖破舊，但還不到必須強制撤離的狀況，仍有其他補強方案可以施行，希望重做市場房屋節構的鑒定，與大樓補強的可行性評估。

對此，產業發展處長黃健峰回應表示，去年8月開始告知攤商、住戶搬離，市長林右昌也向攤販和在地居民詳細說明處置措施，不僅如此，去年9月也沒有再收取租金，不斷協助攤販轉介到其他公有市場，至今已過半年緩衝期，基於攤商、住戶、消費者安全，仍希望攤商能盡速搬離。

未料，24日傳出意外據了解，謝女是3樓住戶，獨自一人居住，因拆遷問題，去年由親人協助搬離，但不明原因24日又返回富貴市場大樓輕生，由消防人員送往醫院救治，到院前已恢復呼吸、心跳，目前昏迷指數只有3。

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(中時 )