行政院長蘇貞昌至今仍稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，《美麗島電子報》董事長吳子嘉對此特別指出，此說詞明顯故意針對大陸，再加上最近總統蔡英文撤換國營事業人事等跡象，他的目的就是參選下屆總統。對此，民進黨前立委沈富雄昨(23日)在政論節目中直言，「胡扯！沒有足夠證據證明」，此話一出，現場其他人也表達認同。

吳子嘉22日接受POP Radio節目專訪時提到，蘇貞昌至今仍稱「武漢肺炎」，明顯故意針對大陸，目的就是參選下屆總統，但蘇的行為，恐破壞兩岸的談判空間。對於吳子嘉研判蘇貞昌將參選2024年總統，行政院發言人羅秉成稱，蘇揆講過，「不會癢了，不用再搔了（台語）」。

其實在去年10月，也有媒體報導指出蘇貞昌想選2024總統，當時蘇回應，現在是行政院長，感謝蔡總統交付任務，他很努力做好行政院長，至於選什麼，「不會癢了，不用再搔了。」

對此，沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中，斬釘截鐵地說「吳子嘉胡扯，沒有足夠證據證明，蘇貞昌過去講很白，說他就不會癢了，不用再搔了」，且2018年蘇貞昌競選新北市長敗選，輸給新北市長侯友宜近30萬票，「這件事情對他傷很重！」

因此，沈富雄在節目中打包票「我敢保證蘇貞昌不要再選了！」另外，針對此事，民進黨立院黨團書記長羅致政認為，吳子嘉是過度解讀；綠委何志偉說，蘇揆如果要參選2024總統，當然會盡力爭取年輕世代的支持，即使沒有打算參選，也會盡力為年輕人做好有感施政。

(中時新聞網)