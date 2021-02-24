70歲港星吳孟達日前傳出因罹患肝癌住院，目前正在接受化療中，隨後更有香港資深媒體人「香港朱皮」PO文說吳孟達、周星馳這對昔日搭檔可能會因這次機會大和解，還預言星爺將出手幫忙達叔了。而稍早吳孟達好友田啟文也向港媒證實，周星馳的確有致電關心吳孟達狀況，還問有哪邊他能幫上忙的地方。

田啟文稍早向港媒證實，周星馳在得知吳孟達罹癌的第一時間，就特地打電話給他，來關心昔日搭檔的狀況。據東網報導，田啟文更曝光與星爺的通話內容，「(星爺)有打來關心他的情況，看有什麼地方能幫忙。」

吳孟達罹患肝癌，目前正在醫院接受化療中。(取自吳孟達微博)

不過田啟文也說，周星馳並沒有要來探病，目前吳孟達以化療第一優先，不方便嘗試其他治療辦法，另外也要吳孟達自己願意嘗試才行，所以對於其他的治療方法還沒有定案。同時田啟文也透露周星馳私下為人，稱周星馳一直都很關心朋友，只是做人低調而已。

吳孟達當年與周星馳堪稱是喜劇界的最佳拍檔，兩人合作無間，一起演出《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等經典電影。但有傳2004年周星馳開拍《功夫》，原本說好要讓吳孟達軋一角，最終卻沒了下文，兩人自此交惡至今。

而吳孟達也不只一次澄清兩人並未交惡，強調當初只是因為檔期喬不攏，直言只要周星馳覺得有角色需要他來演出，還是想關照他讓他賺錢演出，兩人一樣有合作機會。

(中時新聞網)