國旅不再走馬看花，鵬管處24日分享交通部長的私房亮點，邀網媒來親自感受，從大鵬灣出發，將周邊珍珠般的觀光業者串成項鍊的遊程，規畫3天2夜漫遊漁村文化、古蹟尋訪、自行車體驗、生態教育等主題。

鵬管處表示，此次踩線團以「漁村文化x古蹟尋訪x生態漫遊」為主題，精彩的遊程包括深入佳冬走讀古蹟，拜訪台灣唯一五堂六院的三級古蹟「蕭家古厝」，再到「佳冬農會透紅小舖」採購在地農特產，隨後用獨木舟、自行車、觀光遊艇等不同的方式暢遊大鵬灣，一覽潟湖與了解濕地生態景觀。

國旅不再走馬看花，鵬管處24日分享交通部長的私房亮點，邀網媒來親自感受。(鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真)

國旅不再走馬看花，鵬管處24日分享交通部長的私房亮點，邀網媒來親自感受。(鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真)

國旅不再走馬看花，鵬管處24日分享交通部長的私房亮點，邀網媒來親自感受。(鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真)

當踩線團走進漁村的日常後，先在牡蠣園搭管筏提上一籃最鮮甜的牡蠣，再親自操刀製作風味絕佳的午仔魚一夜干，隨後也會在林邊老宅的屋頂，享用交通部長同等級的在地食材佳餚，沐浴在金黃色的陽光裡，感受國境之南辦桌的熱情等。

鵬管處指出，在推動「屏東觀光圈」過程中，看到的是屏東縣政府這幾年在縣長潘孟安的帶領下，不論是漁村、古蹟，再者生態，都不同以往觀光環境基礎建設的快速進步或是對生態環境的人文關懷。

而且在展現極大蛻變的同時，也努力共同為輔導觀光產業在疫情期間品質的提升，為疫後觀光做準備。鵬管處強調，此次踩線團的商品，將進一步與主題旅行社、OTA（Online Travel Agency）等通路媒合，希望透過屏東觀光圈的角度，分享更多屏東在地閃亮珍珠給遊客。

(中時 )