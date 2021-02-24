行動付款業者Square推出比特幣交易服務以來，用戶在Cash App應用程式上的比特幣交易量暴增，激勵Square上季（去年12月底止）營收成長，也讓Square宣布加碼買進價值1.7億美元比特幣，如今比特幣占該公司總資產比重達5％。

比特幣價格日前衝上5.8萬美元歷史高點後，近日回到5萬美元水位。比特幣價格追蹤網站CoinDesk顯示，24日盤中比特幣上漲10％至50,417.55美元。

Square 23日發布上季財報後宣布，近日以均價51,236美元買進3,318枚比特幣，總價高達1.7億美元。與去年10月買進的5千萬美元比特幣相比，這回規模超過3倍。

Square於聲明中表示：「加密通貨與Square的企業宗旨不謀而合，Square相信加密通貨賦予大眾經濟能力，讓一般人能參與全球貨幣制度，同時保障個人財務前景。」

(工商 )