林智堅24日在臉書上PO出小時候與媽媽的合照，並解釋自己名字的由來，希望大家不要再寫錯了。(圖 翻攝自林智堅臉書)

不到2年就將卸任的新竹市長林智堅，動態一直受外界關注，最近有民調顯示，林智堅是目前綠營在2022年桃園市長選戰中的最強人選，引起各界關注。而對於近日自己的名字常遭誤寫成「志堅」，林智堅表示，這讓他想起媽媽的故事，並在臉書上PO出年幼時與母親的合影，並希望大家別再把他的名字寫錯。

林智堅今(24日)在臉書上表示，最近很多新聞報導提到他，但總會不小心把他的名字寫錯，有時候通篇文字有提到很多次，但總是會不小心錯一次，把林智堅寫成林志堅，但也就是這個「志堅」，讓他想起媽媽的故事，

林智堅指出，自己剛出生時，他媽媽在坐月子，家中長輩叮嚀，坐月子不要看書，視力會變不好，但日子實在太無聊了，所以林智堅的媽媽偷偷跟朋友借了一本測字算命的書來看，那時候她還一邊看嬰兒床上的林智堅，一邊想著該給他取什麼名字。

林智堅透露，當時很多人都會問他媽媽為什麼不用志氣的志？林智堅的媽媽則認為，人要先有智慧，志氣才派得上用場，有智慧就會做善事、做好事，「智堅、智堅，有智慧而且很堅定，這就是我對於這孩子的期待」。同時，林智堅的媽媽也說，林智堅三個字方方正正，看起來就很順眼，而且有「日」又有「土」，這樣木頭「林」才會長得好，而她看了那本測字的說筆劃加總剛好是個吉利的數字。

提到自己的名字，林智堅說，媽媽總是一再地驕傲且重覆地說她當年取名的故事，而他也希望自己有符合媽媽當年命名的苦心和期待。文末，林智堅也寫道，「拜託大家名字不要再寫錯，林媽媽拜託」。

最近很多新聞報導提到我，但總會不小心把我的名字寫錯，有時候通篇文字有提到很多次，但總是會不小心錯一次，把林智堅寫成林志堅，也就是這個「志堅」，讓我想起我媽的故事，接下來是我媽媽的第一人稱來說故事。 『那時候孩子剛出生，我在坐月子，家裡長輩... 由林智堅發佈於 2021年2月24日 星期三

(中時新聞網)