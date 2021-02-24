今年持續受到新冠肺炎疫情影響，在北京「北方工業大學」任教的前兄弟象隊總教練江仲豪目前仍留在台灣，等待返回學校。4月15日他應「得獎人聯誼會」之邀，在台中長榮桂冠酒店有一場專題演講，將暢談他的棒球人生，從少棒到職棒，再延伸至兩岸棒球。

許多資深球迷都經歷過熬夜看電視轉播，為三級棒球隊小球員加油的年代，多年以來棒球無疑是台灣人熱愛的運動之一。「豪哥」江仲豪的棒球人生始自12歲，他一輩子就玩一個球，但一玩就玩了53年，可以說是用棒球寫人生。

回憶起進入中職後，當所屬的職棒球隊戰績不佳、比賽沒人看，身為台灣最有人氣球隊總教練的江仲豪，那些年是如何挺過每個夜晚的壓力？也只有他自己最清楚。

離開職棒十餘年後，一生奉獻於棒球的江仲豪，希望能為兩岸棒球交流盡些心力，讓台灣青年有更多機會走進大陸；相對的，大陸青年也能透過棒球來了解台灣的面貌，江仲豪毅然於2013年前往北方工業大學任教，協助校方全面提升棒球隊的球技。

7年多來，江仲豪成功扮演了兩岸學生棒球交流的橋樑，也讓自己的棒球生命在海峽對岸獲得延續。江仲豪將帶來什麼樣的壯闊棒球觀？4月15日的專題演講他樂於與大家分享，有興趣者亦可上網報名。

(中時 )