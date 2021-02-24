澎湖工安意外 男子洗車不慎跌入水泥預拌車 當場慘死 22:542021/02/24 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖工安意外 男子洗車不慎跌入水泥預拌車 當場慘死（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖晚間傳出工安意外，七美鄉一名夏姓男子（27歲）下班後清洗水泥預拌車，不慎跌進預拌筒，其他同事趕緊將他拖出，卻已當場不治。警方獲報已經封鎖現場，並通報勞檢單位調查。 陽明山泵浦車4死意外 檢批老闆將責任推給死亡司機 廟會活動不慎引燃整車爆竹 兩男子嚴重燒傷送醫急救 (中時新聞網) #工安意外 #水泥預拌車 #澎湖 #不慎 #洗車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵維修車追撞道班工 2死1傷 04:102021/02/24 焦點要聞 台鐵海端站3工人遭撞送醫 運安會、南區勞檢所介入調查 10:162021/02/23 生活 維修車撞道班釀2死 1個月內召行車運轉人員回訓 11:142021/02/24 生活 台鐵海端站職安意外2死1重傷 駕駛員和指導員10萬元交保 04:152021/02/24 社會 百年大漲潮3／小建商轉售土地求生存 倒閉潮即將引發連環爆 08:292021/02/23 財經 海端站職安事故 林佳龍要台鐵釐清5大重點 17:132021/02/24 生活 金門城區清晨溶劑空桶起火 居民夢中驚醒 16:592021/02/22 社會 巡視魚塭、參拜宮廟 遇死劫 04:102021/02/22 社會新聞 台鐵職災2死意外 勞動部祭停工 15:192021/02/23 生活 賓士LOGO掉了 車主澄清不是沒錢修 紙條內容惹怒千人 20:272021/02/23 生活 玖壹壹健志驚爆分手5年女友 春風爸爸火燒車意外人平安 14:442021/02/23 娛樂 社會熱門新聞 濃霧駕車「8＋1」守則台中交警教你怎麼做 - 社會 【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭槍殺上午相驗 妻女痛哭 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 澎湖工安意外 男子洗車不慎跌入水泥預拌車 當場慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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