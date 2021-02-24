台中工業區廠商協進會24日舉行第10、11屆理事長交接典禮，新任理事長由中新科技總經理江舟致擔任，兩位副理事長分別由翔大機械董事長楊昆南，及宏全國際執行董事劉允彰接任。江舟致說，工業區廠商約1,068家，區內的大立光、美律實業，及博大科技等廠商，均有擴廠計畫，粗估今年台中工業區廠商總產值，可由去年四千多億元，上看五千億元以上。

據了解，總部在台中精密機械科技創新園區的大立光，最近在台中工業區33路兩側土地，包括原「台灣麗偉」廠區，基地面積2萬4,406平方公尺，及另一處基地面積1萬3,870平方公尺，各興建一棟廠房，持續用在手機鏡頭等產品擴產；另大立光也在台中工業區19路、原「鴻佾企業」廠區，基地面積1萬1,610平方公尺，興建一棟廠房。

上櫃公司博大科技，也有廠房立體化更新興建計畫，基地面積2,821平方公尺。博大財務部經理洪秀鑾表示，公司最近動工拆除舊廠房，完成後，計畫原地興建地下二樓、地上六樓廠房，主體工程金額3.5億元，若加上機器設備投資，合計約6、7億元，新廠預定2023年完工。

同樣地，上市公司美律實業則在廠區內，計畫增建一棟廠房，基地逾600坪，目前正在興建中，預定今年底完成。未來上述三家業者的新廠相繼落成後，還會增加台中工業區的產值。

台中工業區廠協會24日舉辦第10、11屆理事長交接典禮，卸任的第10屆理事長陳克璟，在台中市長盧秀燕的見證下，將印信給新任理事長江舟致。

盧秀燕感謝陳前理事長為台中工業區的付出，而新任的江理事長相當熟悉工業現況與環境，透過其豐富的經營經驗，將帶領工業區繼續發揚光大，市府也會持續做廠協會的最堅強後盾，攜手打造更優質產業環境，為台中拚經濟。

面對廠商關心會展中心議題，盧秀燕指出，台中國際會展中心已於2019年開工，目前工程進度超前，預計明年底完工、2023年開幕營運；此外，市府去年調降地價稅20％，預計有90％廠家受惠，市府希望透過「輕稅簡政」，減低廠商成本，並協助大家拚經濟。

台中市經發局表示，工業區廠房更新立體化案，廠商只要新增投資（不含土地款），超過每公頃4.5億元，之後平均每公頃再增加投資1,000萬元，可增加法定容積1％，上限為15％；如投入再生能源發電，或提升能源使用效率、捐贈產業空間或繳納回饋金，符合一定條件，都可再增加容積。

(工商 )