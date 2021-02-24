臉書與澳洲政府周二就媒體付費爭議達成和解，後者願給前者30天時間跟澳洲媒體談判付費協定。外界認為這只是臉書解決付費爭議的開端而已，在各國政府與媒體不斷施壓下，臉書還要花更大的功夫才能解決。

澳洲媒體業已計劃施加壓力，讓臉書趕快就其平台顯示與連結新聞內容來達成付費協定。目前外界不曉得哪些媒體會跟臉書簽協定，也不知道臉書願意支付多少費用。

若談判結果未能讓澳洲政府滿意，臉書可能再禁止澳洲用戶檢視與分享澳洲媒體的新聞內容，不會被強迫遵守新的「新聞媒體議價法」。臉書強調其不想走到這一步。

外界認為臉書與澳媒的協議，會替代臉書目前「新聞標籤」（News Tab）功能下給新聞供應者付費的機制。

臉書上周禁止澳洲新聞後表示，新聞內容佔臉書的動態消息僅4％，所創造收益不大。去年廣告營收860億美元創新高，為新聞內容而支付的費用對臉書壓力不大。

Cascend證券分析師羅斯（Eric Ross）認為，若臉書必須向全球新聞內容來源付費，這成本就相當大。本來都沒付費，但突然全部要給錢，立即讓相關獲利蒸發掉。

皮尤研究（Pew Research）去年秋季調查，約36％美國人透過臉書取得新聞內容，23％透過YouTube和15％為推特。

Bernstein分析師什穆里克（Mark Shmulik）說，澳洲推動網路平台為新聞內容付費的做法，會促使包括獨立記者等非傳統媒體也要求平台付費。

澳洲2月初跟加拿大、德國、法國和芬蘭等國家，針對如何規範科技業網路平台為新聞內容付費進行討論。

加拿大文化資產部長吉爾伯特（Steven Guilbeault）表示受澳洲推動新聞媒體議價法激勵，有意在這個春季推出類似做法。

(工商 )