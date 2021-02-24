美國空軍安全部隊的女兵終於有了合身的防彈背心，它具有符合胸部曲線的彎曲板，較短的軀幹尺寸，可以使穿著的女兵有更好的活動自由度。

任務與目的(task and purpose)報導，美國空軍安全部隊自1976年就開始有女性成員，如今已有45年的歷史。然而女兵卻一直都沒有真正合適的防彈衣。如今新墨西哥州柯特蘭空軍基地(Kirtland AFB)的第377安全部隊小組，收到了首批女性專用防彈背心。

第377安全支援中隊負責人貝拉娜‧塔帕尼中尉(Brianne N. Trapani)說：「以往我們穿著的防彈背心都是男性身材的版本，頂多是中小型尺寸，然而它與女性的身材有明顯的差別，它穿起著不是過於壓迫就是過於鬆垮。這其實有危險，假如我們處於需要快速移動的情況，不合身的防彈背心，會令我們處於危險中。」

「今年1月份起，我們收到了新的防彈衣，收著的舒適度有很大的提升，最明顯的是手臂的轉動沒有阻礙，行動起來也就較為靈活。」

前美國陸軍中校、現任參議員譚美·達克沃思3世（Tammy Duckworth D-Ill）是女性防彈衣的推動者，她在國會中表示，整天穿著不合身防彈衣的女兵，也有發生骨折的危險，於是在2021年《國防授權法》（National Defence Act）增加了一項條款，要求軍需單位提供符合女性的防彈衣。

除了第377安全部隊小組，獲得新防彈衣的單位還有懷俄明州華倫空軍基地(FE Warren AFB)的第90安全部隊；土耳其因基里克空軍基地(Incirlik AFB)的第39安全部隊，她們也對新防彈衣有好評。

第90安全部隊中隊的艾拉娜‧林恩(Alana Lynn)說，穿著不合身的裝備，很難臥位射擊，也很難找到合適的最佳射擊位置。相對的，現在有了專為女性設計的新型防彈衣，也就能增加女兵的作戰能力。

(中時新聞網)