台南市政府消防局智能排氣供電車庫今在永康分隊啟用，後續將推廣至各分隊。（曹婷婷攝）

台南市消防局比照歐美先進國家做法，創新推動消防車排廢氣、器材車外接電源等系統，今天在永康分隊舉行「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，台南市長黃偉哲表示，這套系統將來確定可用，會持續推廣到所有消防隊。

消防局長李明峯表示，去年起已陸續推動防禦駕駛訓練、單艙雙排消防車、合法拖船架，以及發佈紅燈減速停車再通行、編制車輛保養操作手冊、加重保險提高保額等，再加上今天啟用的3項精進研創，軟硬體兼具，等於率全國之先，建置10大車輛安全防範措施。

外勤消防隊為確保車輛出勤堪用，必須每天試動，產生的柴油廢氣，蓄積在車庫與廳舍，長期造成打火弟兄的身心健康疑慮，因此設計、安裝了排放系統，且經多次改良、調整，率先在永康分隊建置。車輛發動時，不僅可將廢氣排至戶外，提升空氣品質，一旦消防車緊急駛離分隊，風管接頭可自動脫落，提供打火弟兄更人性化與清淨化的車庫空間。

台南市長黃偉哲表示，這是小兵立大功的創舉，花費不多，提供打火弟兄生活上的便利、安全性，健康上又往前邁進一大步。

為保護打火弟兄自身安全，並提高用路人行車注意力，目前消防局50輛主力消防車透過捐贈，已安裝符合歐洲ECE R65或美國SAE認證的警示燈。消防局也分批採購消防車輛反光標識，提升出勤辨識，增加用路人的夜間能見度，並建置語音廣播功能，籲請市民禮讓消防救災車輛優先通行。

搶救科長邱淵明指出，根據統計，去年出勤車禍肇事12件，與前年同期26件相比，減少54％。

(中時 )