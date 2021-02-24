台南市安平區街頭凶殺案造成王重傑當街慘死，台南市警方24日將教唆的蔡嫌、開車的曾嫌與砍人的劉嫌依照殺人罪嫌，聲請羈押禁見。

安平區16日發生先砍後撞再輾的街頭凶殺案，死者王重傑與主嫌蔡秉逸素有嫌隙，蔡男得知王男當天出沒在某汽車旅館，叫手下前往教訓，雙方鬥毆過程，王男持摺疊刀反擊，割傷蔡男陣營的成員，王男也遭眾人圍攻，身中數刀，路邊強攔兩男大生雙載的機車逃逸。

王男重傷逃逸，曾嫌開車緊追，最後追上對方，追撞並輾壓，造成王男傷重慘死街頭。

警方日前先逮3人，令展開追捕蔡嫌、曾嫌、劉嫌與徐嫌，4人在逃期間除了要躲白道，還得躲黑道追殺，曾嫌23日投案，蔡嫌接著槍殺安平老大陳建文後投案，劉嫌24日凌晨接著投案，剩下徐嫌在逃。

警方24日晚間先將曾嫌、蔡嫌與劉嫌拘提解送至地檢署，檢察官訊問後，認定3人涉犯殺人重罪，有逃亡串證之虞，向法官聲請羈押禁見。

(中時 )