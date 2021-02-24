學測成績24日公布，東港高中數理實驗班成績斐然，共有6人考取60級分以上，當中曾俊瀚拿69級分為全校榜首，且5科成績都達頂標；另選考4科50級分以上的有12人，且選考自然組4科總分達均標比率高達81％，表現再創新高。

據了解，此次成績表現最優異的曾俊瀚，是東港高中國中部直升的學生，入學成績為3A2B，成績並非最頂尖，但直升後在數理實驗班2年多的學習及努力下，於學測一舉考出好成績，被校方視為留縣升學的典範。

東港高中表示，3年前學校首次設立數理實驗班，經過2年多師生的辛勤付出，第1次參加學測成績即表現優異，全班29位同學，5科全考級分最高為69級分、五科60級分以上6人，而選考4科(國英數自) 最高55級分，50級分以上全班共有11位，全班成績100％皆達均標以上，

此外，成績達45級分前標以上的也有22位，高達75％，可說是東港高中創校以來表現最為優異的一班。學校說，祝福他(她)們都能選填上自己理想的校系，展現留縣升學的效益。

校長林榮洲說，明年學校將增設語言實驗班，相信可以讓東港高中學生更深化留縣升學的成效，感謝全體同仁的努力及付出，也感謝家長會長吳景雲暨全體委員及顧問們、與縣長及教育處長官們的關懷及支持。

(中時 )