全球三大評等機構之一的穆迪（Moody's），今（ 24）日發布台灣主權評等報告，除了確認為長期發行人評等為「Aa3」，也把台灣的評等展望從「穩定」調整為「正向」，據悉是1994年以來穆迪對台灣首度示出的善意。

令人稱奇的是，此項新聞並不是由穆迪依循慣例向全球新聞媒體發布，而是穆迪亞太區總部第一時間通知台灣政府部會，經行政團隊內部決定由財政部統一發布新聞稿，而這次也不同於往昔由中央銀行優先翻譯主權評等報告書，再同步和穆迪對新聞媒體發布。

台灣在疫情期間獲得的國際聲量，包括防疫有成、半導體全球影響力、GDP年增強勢等，已成為國際機構爭相討好的標的！尤其主權評等報告，全球三大評等機構都是向各國政府收費，只有台灣財政部一向以來都不付錢。此次難得穆迪調整台灣的評等展望，財政部搶先發布好消息，接下來就看官員要不要在預算支出上作出相對回饋。

穆迪指出，台灣中美貿易緊張、疫情大流行等衝擊下，保持良好的政府信譽，越來越多的跡象顯示，台灣經濟更具彈性、治理實力比早先評估來的的更強。台灣的高科技，以出口為導向的製造業正在提高台灣的競爭力。Aa3的評級，反映台灣的信貸實力及其挑戰，台灣擁有強大的內部財務實力，然而，兩岸關係不佳帶來的持續地緣政治緊張局勢，以及人口老化等，仍是台灣要面臨的長期信貸限制。

至於台灣主權評等展望從穩定調整為正向，穆迪表示，最主要因素是台灣以高科技為重的出口競爭力，台灣芯片的強勁需求繼續支持資本投資，資通訊相關產品佔台灣總出口近50％、約佔GDP的30％，驅動台灣的經濟基本面。

穆迪估測，台灣經濟成長率在2020年約3.1％，2021年實質GDP增長將加速至3.7％，一旦開展疫苗接種運動、邊境放寬限制，會有更大量的投資流入台灣供應鏈，台灣將因此保持半導體製造領域的競爭優勢。

(工商 )