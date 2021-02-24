看好二二八連假即將到來，除了外出旅遊，與親朋好友聚餐也是少不了的，仍在試營運的南紡購物中心A2館內的鴨寮街、星野肉肉鍋PLUS、Siam Siam泰式料理、金子半之助、海底撈、微醺餐酒館等各式餐廳，祭出各種主打料理的招攬術，刺激顧客的消費慾。

南紡購物中心指出，該中心的A2館六樓之鴨寮街餐廳，不同於一般港式飲茶，店內主打烤櫻桃鴨的一鴨多吃，還有廚師桌邊片鴨的服務，可同時滿足味蕾及視覺嗅覺上的享受；此外，四樓的金子半之助也是日本排隊名店，店內招牌江戶前天丼，可吃到長達30公分的星鰻，以及鳳尾蝦、魷魚海鮮炸、青龍、半熟玉子、炸海苔片等。

喜愛吃火鍋的朋友注意!位於A2館五樓的星野肉肉鍋PLUS，強力主打熟成肉品和澳美兩款頂級和牛，每款肉品份量最大化，絕對讓饕客們大呼過癮；同樣位於五樓的海底撈，主打十分貼心的服務，現場候位時可以享受免費飲品，同時還提供美甲、按摩椅等服務，店內也提供小朋友喜愛的遊樂空間，並有專人陪伴。

A2館六樓的Siam Siam泰式料理以低調奢華、輕時尚路線聞名，即日起至3月3日推出南紡限定雙人餐，有月亮蝦餅、涼拌青木瓜、打拋雞肉、蝦醬高麗菜、暹羅香米飯，還可以199元加購南紡限定奶茶、摩摩喳喳；A2館七樓的微醺餐酒館是一間融合了餐飲、時尚、藝術、音樂的質感餐酒館，有著英倫風格、高雅別緻的時尚裝潢，以及結合傳統與獨創的歐式料理與調飲。

(工商 )