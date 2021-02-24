由於中澳交惡，澳洲許多商品不斷流失大陸市場，根據澳洲統計局（ABS）數據顯示，今年1月，澳洲對華出口量繼續下跌9%，損失再增30億美元（約台幣849.18億元），不僅肉類遭到滑鐵盧，連最賺錢的「搖錢樹」——鐵礦石也失靈了。

大陸《金十數據》報導，今年1月，澳洲對華出口的優勢產品肉類、鐵礦石均遭到滑鐵盧。根據數據顯示，澳洲肉類產品的出口環比暴跌39%，澳洲聯邦證券高級經濟學家萊恩·費爾斯曼指出，這主要是受大陸市場的影響。

事實上，2019財年，大陸買家累計進口了20.6萬噸澳洲牛肉，已經成為澳州冷凍牛肉的最大金主。然而，由於去年澳州四家牛肉出口商質量檢測不合格，大陸已經取消了其對華出口資格，未來，澳洲肉類在華市場份額可能會越來越少。

報導指出，除了澳洲肉類行業不好過之外，該國最賺錢的「搖錢樹」——鐵礦石，也未能保住以往的佳績。根據統計，今年1月，該國的鐵礦石出口下降了7%，而澳洲媒體也指出，當地鐵礦石出口要維持長期穩定，未來還需要仰仗中澳關係的改善。

不過，大陸已啟動多重管道保障鐵礦石供應，未來將可能逐漸影響澳洲鐵礦石在華市場的主導地位。例如2021年大陸允許符合規定廢鋼進口，澳洲鐵礦石對華出口可能會受到衝擊。此外，鋼鐵陸企也在海外積極佈局，拿下更多鐵礦的開發權，以保障自身需求。

(中時新聞網)