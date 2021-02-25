民進黨立委王定宇今天接受印度電視媒體專訪時強調，要阻止中國野心，四方安全對話應擴大台灣等民主國家參與，印度也應與台灣共享情報與國防科技。

面對中國與印度最近同意從對峙9個多月的拉達克東部班公湖撤軍，王定宇也提醒印度，不要被中國釋放的煙霧所欺騙，以中國國家主席習近平的野心和過去的經驗，中國不可能放棄聲索的爭議領土，中國人民解放軍肯定會再度回到撤離的邊境爭議領土。

在駐印度副代表陳牧民安排下，王定宇今天下午接受印度國會下院電視台（Lok Sabha TV）專訪，並在晚間6時播出半小時的訪談內容。

王定宇在答覆主持人問題時指出，台灣不是唯一遭中國霸凌的國家，習近平為成為中國的帝王，盼在2021 年中共建黨百年及2049年中華人民共和國建政百年創造功業，讓中國成為亞洲唯一強權，不斷在南海、台海和中印邊境採取侵略性行動，讓日本、越南、菲律賓和印度等多國飽受困擾。

他說，台灣經常遭受中國霸凌，甚至中國不斷施壓限縮台灣的國際空間，讓台灣無法參與國際組織，試圖迫使台灣接受中國統治。

但王定宇認為，對台灣來說，有三種方式保衛自己的家園，第一種是台灣努力建立軍事能力，第二種是台灣與美國、日本等理念相近的民主國家建立良好聯繫，共組如四方安全對話等國際聯盟遏阻中國的挑釁行為，第三種是台灣努力維持在全球半導體和精密機械等領域扮演的重要角色，這三種方式都讓中國想要入侵台灣時，重新思考會付出的沈重代價。

當被問到台灣如何為印太和平做出貢獻時，王定宇指出，根據1月披露的美國印太戰略架構解密文件，視保衛台灣等第一島鏈是重要戰略，台灣在第一島鏈和印太戰略中居重要位置，失去台灣將無法阻止中國潛艦突破第一島鏈威脅區域和平，更讓世界失去可信賴的資訊科技（IT）等零組件供應者。

因此，王定宇強調，由美國、印度、日本和澳洲組成的四方安全對話，雖是對抗中國破壞印太區域穩定的領導國家，但光是這些國家還不夠，應納入菲律賓等理念相近的民主國家，且讓台灣參與，才能有效抵禦中國在印太的各種侵略行動，民主世界需要台灣在這裡共同阻止中國的野心。

對印度與台灣關係，王定宇指出，印度與台灣共同面對中國人民解放軍的威脅，應建立聯繫對抗解放軍的威脅，印、台之間早有跨國情報合作，但應共享區域安全資訊及國防高科技。

面對印度總理莫迪推動「來印度製造」（Make in India），王定宇說，台灣有表現傑出的半導體和製造業，印度有很好的IT軟體人才及龐大的人口，是崛起的新星，雙方在很多領域可以合作，特別是資通訊產業。

此外，王定宇認為，民主國家正擔憂紅色供應鏈帶來的威脅，台灣、印度與日本、澳洲、美國等理念相近的民主國家應重組供應鏈；他期待印度與台灣未來可以在多方面加強合作，尤其是在製造與供應鏈上。

談到香港，王定宇說，習近平對香港採取強硬措施，等於終結了想吸引台灣接受中國統治的「一國兩制」。他對香港目前的情勢表示遺憾。

(中央社)