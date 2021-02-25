首批中國北京科興（Sinovac）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗已運抵新加坡。不過，新加坡衛生科學局仍在評估這款疫苗，目前尚未批准使用這款疫苗。

星媒報導，新加坡去年底啟動疫苗接種計畫，目前使用的是已獲衛生科學局批准的美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗。

不過，中國駐新加坡大使館今天在官網上發布訊息表示，新加坡政府採購的首批中國科興疫苗昨晚運抵新加坡。

新加坡衛生部對此表示，科興疫苗已運抵，但衛生科學局尚未批准使用這款疫苗，北京科興生物公司已提供初步數據，當局正在等待該公司提供關於疫苗生產、安全性及有效性的詳細資料，以進行評估。

新加坡政府先前表示，為採購COVID-19疫苗撥款超過新幣10億元（約新台幣210億元），並與輝瑞與BioNTech、莫德納及科興生物技術公司等簽署預先採購協議，也預付訂金。

先前的做法都是在新加坡衛生科學局批准Pfizer-BioNTech疫苗、莫德納疫苗後，這兩款疫苗才陸續運抵新加坡。

(中央社)