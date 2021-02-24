法國司法界消息人士透露，知名演員傑哈德巴狄厄去年被控強暴和性侵罪名，已遭正式調查。他的律師表示，傑哈德巴狄厄強烈駁斥這些指控，並要求勿在大眾目光下進行調查。

傑哈德巴狄厄委任律師泰明姆（Herve Temime）在發給路透社的聲明中表示：「傑哈德巴狄厄先生（Gerard Depardieu）2020年12月遭起訴，根據法國法律，這個消息自當時起一直保密，但昨天曝光了，令人遺憾。」

「傑哈德巴狄厄先生屬推定無罪，而且現仍如此，他強烈駁斥對他的指控，調查必須以平靜、保密和尊重傑哈德巴狄厄先生的無罪推定方式進行。」

傑哈德巴狄厄今年72歲，曾參與拍攝大約170部影片，因為「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）贏得坎城影展影帝，並獲提名角逐奧斯卡金像獎，因而成為法國影壇的代表人物，也曾經參與愛情喜劇「綠卡」（Green Card）的演出

2019年，法國檢方因證據不足，撤銷一項對傑哈德巴狄厄被控強暴罪名的調查。

(中央社)