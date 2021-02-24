AZ疫苗最快將於本月底抵台，近日傳出AZ疫苗在施打後出現明顯副作用，讓歐美人士表態拒打。對此，中央流行疫情指揮中心近日特別公布三款主要疫苗施打後副作用比較。中山醫兒童感染主治醫師謝宗學則指出，3種疫苗安全性都足夠。至於有沒有意願接種疫苗？謝宗學坦言，桃園醫院院內感染事件確實給了他很大的警示，答案是會。

指揮中心公布AZ 疫苗、輝瑞疫苗、莫德納疫苗副作用比較後，謝宗學於臉書表示，目前科學證據顯示三種疫苗的安全性都是可以接受的，而整體副作用是 AZ 疫苗較為輕微。從保護力來看，輝瑞、莫德納疫苗屬於mRNA 疫苗，保護力約95%；而AZ 疫苗屬於腺病毒載體疫苗，若間隔 12 週以上接種第二劑，保護力可達 86.4%，亦接近 9 成。

COVID-19疫苗副作用比較表。(指揮中心提供)

從保存運送方式來看，AZ 疫苗則最為方便，只需要儲存在2至8度的環境，跟一般流感疫苗類似；莫德納疫苗在負20度可以保存6個月，在2度可保存30天；輝瑞疫苗保存運送條件最為嚴格，一般需在在負70度保存，解凍後效期最長只到5天

謝宗學認為，三種疫苗都是安全性足夠的疫苗，但若以效果方面研究的完整性來看，輝瑞疫苗和莫德納較為足夠；而年長者施打AZ疫苗在身上的效果還需要等待更多的數據釐清。至於大陸疫苗是否可行？謝宗學指出，由於該疫苗尚未在正式期刊發表研究數據，科學證據無法評估，認為目前不需要花時間討論是否該引進台灣。

另外，針對「疫苗抵台後，到底該不該接種？」謝宗學則回應說，若發生在去年，答案會趨於保留。但由於現在有了其他國家上市後使用經驗，目前資料看起來沒有明顯的安全性問題，再加上先前爆發的本土桃園醫院院內感染事件，也給了一個警示。「即使有充足的安全防護，也很難在執行第一線臨床業務時完全避免被感染。」因此，身為醫師，為了保護病人和家人，答案是會願意接種疫苗。

謝宗學坦言，先前爆發的本土桃園醫院院內感染事件，給了他一個警示，現在只要有疫苗抵台，就願意接種。（圖摘自王必勝臉書）

(中時新聞網)